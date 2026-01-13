O tempo instável toma conta da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir desta terça-feira (13), com previsão de chuva generalizada já nas primeiras horas da manhã. Segundo a previsão, há risco de tempestades pontuais acompanhadas de descargas elétricas em toda a região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As temperaturas devem variar entre máximas de 28°C a 29°C e mínimas próximas dos 20°C. A expectativa é que esse padrão de instabilidade persista não apenas nesta terça e quarta-feira (14), mas também nos dias posteriores.
A Defesa Civil recomenda cautela aos motoristas durante os períodos de chuva mais intensa e orienta a população a evitar áreas abertas e o contato com objetos metálicos em caso de raios.
Tempo muda durante a madrugada
O tempo virou de forma acentuada em Campinas e região a partir da noite desta segunda-feira (12). A chegada de nuvens carregadas, acompanhadas de rajadas de vento próximas de 30 km/h e intensa atividade elétrica, marcou o início da mudança no padrão do clima.
A chuva começou por volta das 21h e ganhou força ao longo da noite, avançando pela madrugada. Segundo dados da estação Ciiagro do Instituto Agronômico (IAC), o volume acumulado chegou a 20,4 milímetros entre a noite de segunda e o início da manhã desta terça-feira (13).
Apesar da intensidade da precipitação e dos ventos, não há registro oficial de ocorrências ou transtornos causados pela tempestade até o momento. Órgãos de monitoramento seguem acompanhando as condições do tempo na região.