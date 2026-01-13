O tempo instável toma conta da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a partir desta terça-feira (13), com previsão de chuva generalizada já nas primeiras horas da manhã. Segundo a previsão, há risco de tempestades pontuais acompanhadas de descargas elétricas em toda a região.

As temperaturas devem variar entre máximas de 28°C a 29°C e mínimas próximas dos 20°C. A expectativa é que esse padrão de instabilidade persista não apenas nesta terça e quarta-feira (14), mas também nos dias posteriores.

A Defesa Civil recomenda cautela aos motoristas durante os períodos de chuva mais intensa e orienta a população a evitar áreas abertas e o contato com objetos metálicos em caso de raios.

Tempo muda durante a madrugada