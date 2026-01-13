Ao longo de 2025, operações integradas de fiscalização realizadas em Campinas identificaram 10.893 comportamentos de risco no trânsito urbano. As ações reuniram a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Guarda Municipal e a Polícia Militar, com o objetivo de reduzir sinistros, coibir irregularidades e ampliar a segurança viária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No total, foram realizadas 295 operações, que abordaram mais de 12,3 mil veículos, entre 8.086 motocicletas, 4.241 automóveis e 35 veículos de outras categorias. Como resultado, mais de 2,1 mil veículos acabaram removidos ao Pátio Municipal por infrações que ferem a legislação de trânsito.

As blitze se concentraram em vias com alto fluxo, histórico de irregularidades e maior incidência de acidentes. Em algumas ações, houve também participação de equipes do Detran-SP, ampliando o alcance da fiscalização.