Ao longo de 2025, operações integradas de fiscalização realizadas em Campinas identificaram 10.893 comportamentos de risco no trânsito urbano. As ações reuniram a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Guarda Municipal e a Polícia Militar, com o objetivo de reduzir sinistros, coibir irregularidades e ampliar a segurança viária.
No total, foram realizadas 295 operações, que abordaram mais de 12,3 mil veículos, entre 8.086 motocicletas, 4.241 automóveis e 35 veículos de outras categorias. Como resultado, mais de 2,1 mil veículos acabaram removidos ao Pátio Municipal por infrações que ferem a legislação de trânsito.
As blitze se concentraram em vias com alto fluxo, histórico de irregularidades e maior incidência de acidentes. Em algumas ações, houve também participação de equipes do Detran-SP, ampliando o alcance da fiscalização.
Os motociclistas concentraram a maior parte das irregularidades. Eles responderam por 65,5% das condutas de risco identificadas, percentual que acompanha os dados de mortalidade no trânsito: até novembro, 53% das mortes nas vias urbanas envolveram motos, com 35 motociclistas mortos no período. Das infrações registradas, 7.139 foram cometidas por motocicletas, contra 3.613 por automóveis.
Somente em dezembro, foram realizadas 15 blitze, com 564 autuações e 109 veículos removidos, mantendo o ritmo de fiscalização no fim do ano.
Infrações mais recorrentes
Entre todas as abordagens, licenciamento irregular e escapamentos fora do padrão lideraram as infrações, somando 20,7% dos registros. Também apareceram com frequência alterações no sistema de iluminação e a falta do cinto de segurança.
As dez condutas mais comuns concentraram 67,4% das autuações aplicadas ao longo do ano:
- Licenciamento vencido
- Escapamento irregular ou descarga livre
- Sistema de iluminação alterado
- Condutor sem cinto de segurança
- Pneus em mau estado
- Falta de equipamento obrigatório
- Condução sem CNH
- Placa fora do padrão
- Placa ilegível
- Equipamentos inoperantes ou ineficientes
Álcool ao volante
Divulgação/PMC
Em novembro, a Emdec e a Guarda Municipal lançaram a Operação pela Vida, com foco específico no combate à combinação de álcool e direção. Entre novembro e dezembro, foram realizados 1.030 testes do bafômetro, com nove autuações — duas por resultado positivo e sete por recusa.
Nos dois casos, a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Quando o índice de álcool ultrapassa 0,34 mg/L, o motorista responde por crime de trânsito, com pena que pode chegar a três anos de detenção.
Dados da Emdec indicam que, em 2025, o álcool esteve presente em 35% dos sinistros fatais analisados, tornando-se o principal fator de risco no trânsito urbano de Campinas, à frente do excesso de velocidade.