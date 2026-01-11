Uma chuva intensa e localizada atingiu a região do distrito do Ouro Verde, em Campinas, na tarde de sexta-feira (9), resultando na queda de cinco árvores. De acordo com registros, o local foi o único da cidade a registrar precipitações significativas, com um total de 21,6 milímetros.

O evento foi acompanhado por fortes rajadas de vento, que chegaram a 50 km/h por volta das 16h25, no perímetro do aeroporto. A combinação dos fatores causou a queda das árvores em diferentes pontos do distrito.

As quedas ocorreram nas seguintes vias: