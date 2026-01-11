Uma chuva intensa e localizada atingiu a região do distrito do Ouro Verde, em Campinas, na tarde de sexta-feira (9), resultando na queda de cinco árvores. De acordo com registros, o local foi o único da cidade a registrar precipitações significativas, com um total de 21,6 milímetros.
O evento foi acompanhado por fortes rajadas de vento, que chegaram a 50 km/h por volta das 16h25, no perímetro do aeroporto. A combinação dos fatores causou a queda das árvores em diferentes pontos do distrito.
As quedas ocorreram nas seguintes vias:
- Avenida Jacaúna (Vila Aeroporto)
- Rua José Battistini (DIC V)
- Rua Jorge Miguel Baida (DIC VI)
- Rua Maracaju (Vila Aeroporto)
- Rua Mário Lima Freitas (Paraíso de Viracopos)
A Secretaria de Serviços Públicos mobilizou equipes imediatamente para a remoção das árvores e a desobstrução total das vias. Em locais onde as quedas atingiram ou comprometeram a fiação elétrica, técnicos da CPFL foram acionados para realizar os desligamentos e reparos necessários, garantindo a segurança.
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) monitorou o tráfego nas áreas afetadas para orientar os motoristas e minimizar transtornos. Até o momento, não foram registrados feridos ou impactos em serviços públicos essenciais.