Sampi Campinas
Logo Sampi
COSMÓPOLIS

Ladrão com histórico de crimes é preso ao furtar chinelo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal
Um homem de 46 anos foi preso após furtar um par de chinelos avaliado em R$ 52,99 em um supermercado do bairro Vila Nova, em Cosmópolis. A ação foi realizada pela Guarda Municipal, que deteve o suspeito logo após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo já possui passagens por furtos em estabelecimentos comerciais, inclusive no mesmo mercado, onde em outra ocasião teria conseguido fugir antes da chegada da polícia.

A prisão aconteceu após a loja acionar as autoridades e descrever as características do suspeito. Ele foi localizado no cruzamento das ruas Waldemar Madsen e Joaquim Toledo e, segundo o registro policial, confessou o furto. Em depoimento, afirmou que pretendia levar o produto para sua mulher.

