A Avenida Coronel Silva Telles, no bairro Cambuí, em Campinas, passa a ter Zona Azul Digital a partir desta segunda-feira (12). A implantação atinge o trecho entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida altera as regras de estacionamento na via e estabelece tempo máximo de permanência de duas horas por vaga. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) conclui nesta semana a implantação da sinalização horizontal e vertical que identifica as áreas regulamentadas.

O sistema funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O valor cobrado será de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados.