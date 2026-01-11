11 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MÁXIMO 2 HORAS

Zona Azul chega à Coronel Silva Telles, no Cambuí, em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Avenida Coronel Silva Telles passa a ter estacionamento rotativo cobrado a partir desta segunda-feira (12), no Cambuí.
Avenida Coronel Silva Telles passa a ter estacionamento rotativo cobrado a partir desta segunda-feira (12), no Cambuí.

Avenida Coronel Silva Telles, no bairro Cambuí, em Campinas, passa a ter Zona Azul Digital a partir desta segunda-feira (12). A implantação atinge o trecho entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida altera as regras de estacionamento na via e estabelece tempo máximo de permanência de duas horas por vaga. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) conclui nesta semana a implantação da sinalização horizontal e vertical que identifica as áreas regulamentadas.

O sistema funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O valor cobrado será de R$ 4 nos dias úteis e R$ 2 aos sábados.

Serão mantidas as vagas rápidas de 15 minutos, áreas de carga e descarga, vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, bolsões para motocicletas e pontos de táxi. As vagas exclusivas continuam sujeitas ao pagamento da Zona Azul e só podem ser utilizadas por motoristas credenciados.

Comentários

Comentários