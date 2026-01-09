09 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INTERDIÇÃO VIÁRIA

Trecho da Av. Graça Aranha será fechado por 13 dias em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Bloqueio total na avenida Graça Aranha começa na segunda-feira (12) e segue até 24 de janeiro para obra de rede de esgoto.
Bloqueio total na avenida Graça Aranha começa na segunda-feira (12) e segue até 24 de janeiro para obra de rede de esgoto.

Um trecho da avenida Graça Aranha, na região da Vila Miguel Vicente Cury, em Campinas, ficará totalmente interditado ao tráfego de veículos a partir das 8h da próxima segunda-feira (12). O bloqueio segue até sábado, 24 de janeiro, às 17h.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição ocorre entre as ruas dos Jívaros e dos Macunis e é necessária para a implantação de rede de esgoto e construção de poço de visita. A execução da obra é de responsabilidade da Construtora Direcional.

Durante o período, o bloqueio será contínuo, com liberação apenas para acesso local de moradores. Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) farão a sinalização da área e o acompanhamento da circulação viária.

O desvio de tráfego será realizado pelas ruas dos Jívaros, dos Tupiniquins e dos Macunis. Segundo a Emdec, não haverá alterações em linhas de ônibus nem em pontos de parada do transporte coletivo.

Comentários

Comentários