Um trecho da avenida Graça Aranha, na região da Vila Miguel Vicente Cury, em Campinas, ficará totalmente interditado ao tráfego de veículos a partir das 8h da próxima segunda-feira (12). O bloqueio segue até sábado, 24 de janeiro, às 17h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição ocorre entre as ruas dos Jívaros e dos Macunis e é necessária para a implantação de rede de esgoto e construção de poço de visita. A execução da obra é de responsabilidade da Construtora Direcional.

Durante o período, o bloqueio será contínuo, com liberação apenas para acesso local de moradores. Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) farão a sinalização da área e o acompanhamento da circulação viária.