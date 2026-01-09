A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (8) o segundo Alerta Arboviroses de 2026, apontando 23 bairros com alto risco de transmissão de dengue. A partir do levantamento, o município vai intensificar as ações de controle do Aedes aegypti, mosquito também responsável pela transmissão de zika e chikungunya.

As áreas classificadas com maior risco estão distribuídas por diversas regiões da cidade. Na região Leste, o alerta inclui Vila Miguel Vicente Cury, Vila Costa e Silva e Parque Brasília. No Noroeste, aparecem o Conjunto Habitacional Parque Floresta, Parque São Bento, Residencial Novo Mundo e Jardim Novo Maracanã.

Na região Norte, o documento cita Vila Itália, Vila Proost de Souza, Vila Teixeira, Vila Iapi, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô e Residencial Parque Bandeirantes. Já no Sudoeste, os bairros listados são Jardim Shangai, Recanto do Sol 1 e Jardim Mercedes.