O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou 61.796 atendimentos entre janeiro e outubro de 2025 em Campinas. O volume representa uma média mensal de 6.179 ocorrências, segundo dados consolidados pela Coordenadoria de Informação, Gestão e Ações Coletivas da Rede Mário Gatti.
A maior parte dos chamados teve origem em situações clínicas, que responderam por 61% do total. Nesse grupo estão ocorrências como mal-estar, convulsões e dificuldade respiratória, que concentram a demanda diária do serviço de urgência.
Os casos de trauma — que incluem quedas, acidentes e sinistros de trânsito — somaram 24% dos atendimentos. Já as ocorrências psiquiátricas corresponderam a 11%, enquanto atendimentos pediátricos e obstétricos representaram 2% cada. Os chamados envolvendo recém-nascidos ficaram abaixo de 1%.
No recorte dos 37.505 atendimentos clínicos, o levantamento aponta predomínio de situações neurológicas, respiratórias, cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. As ocorrências classificadas genericamente como mal-estar lideram os registros, seguidas por convulsões, dispneia, dor abdominal e dor torácica.
Segundo a supervisão do serviço, a qualidade das informações repassadas durante a ligação influencia diretamente o tipo de ambulância enviada e a estratégia de atendimento adotada pelas equipes.
Quedas e trânsito concentram traumas
Entre os 14.675 atendimentos por trauma, a maior incidência está relacionada a quedas da própria altura, especialmente entre idosos, e a acidentes de trânsito, com destaque para colisões envolvendo motocicletas.
O Samu também registrou atendimentos frequentes por traumatismo cranioencefálico, agressões e quedas de altura. De acordo com a coordenação do serviço, os chamados por trauma tendem a se concentrar nos horários de pico durante a semana e, aos fins de semana, estão mais associados a violência e consumo de álcool ou drogas.
Saúde mental e atendimento pediátrico
Os atendimentos psiquiátricos somaram número expressivo e incluem, principalmente, tentativas de suicídio, agitação psicomotora, distúrbios comportamentais e crises de ansiedade. O Samu de Campinas mantém suporte médico psiquiátrico 24 horas, com orientação remota e atendimento presencial nos casos considerados graves.
Os 1.592 atendimentos pediátricos registrados no período estão majoritariamente ligados a doenças respiratórias e infecciosas, como bronquiolite, asma e pneumonia. A coordenação do serviço observa que, em muitas situações envolvendo crianças, a própria população acaba realizando o transporte até unidades de saúde antes da chegada da ambulância.