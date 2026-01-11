O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou 61.796 atendimentos entre janeiro e outubro de 2025 em Campinas. O volume representa uma média mensal de 6.179 ocorrências, segundo dados consolidados pela Coordenadoria de Informação, Gestão e Ações Coletivas da Rede Mário Gatti.

A maior parte dos chamados teve origem em situações clínicas, que responderam por 61% do total. Nesse grupo estão ocorrências como mal-estar, convulsões e dificuldade respiratória, que concentram a demanda diária do serviço de urgência.

Os casos de trauma — que incluem quedas, acidentes e sinistros de trânsito — somaram 24% dos atendimentos. Já as ocorrências psiquiátricas corresponderam a 11%, enquanto atendimentos pediátricos e obstétricos representaram 2% cada. Os chamados envolvendo recém-nascidos ficaram abaixo de 1%.