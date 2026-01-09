Um total de 117 detentos que saíram das prisões da região de Campinas durante o período de fim de ano não retornaram às unidades prisionais e agora são considerados foragidos. O balanço foi divulgado pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) do Estado de São Paulo.

As saídas temporárias foram autorizadas pela Justiça para 3,3 mil presos no dia 23 de dezembro, com prazo para retorno até 5 de janeiro. O número de faltosos corresponde a 3,4% do total de beneficiados.

A maior parte dos foragidos se concentra em duas cidades: Hortolândia, com 65 casos, e Campinas, com 51. Sumaré registrou um único caso.