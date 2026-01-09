Um homem foi preso na quarta-feira (07) suspeito de tentar matar a própria companheira a faca dentro de casa. A tentativa de feminicídio ocorreu no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Francisca de Fátima de Oliveira. Informações iniciais davam conta de que a vítima, agredida com golpes de faca, já havia sido removida do local e socorrida por outros meios antes da chegada da equipe.
Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado sobre a arma utilizada no crime, o homem indicou onde a faca estava. O objeto foi apreendido.
A motivação do crime, segundo apuraram os policiais no local, teria sido ciúmes e suspeita de traição por parte do companheiro agressor. Diante das evidências e da gravidade dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades.