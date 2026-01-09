O calor volta a ganhar força nos próximos dias na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Sexta-feira (9) e sábado (10) devem ser marcados por tempo firme, céu aberto e ausência de chuva, com temperaturas variando entre 19°C e 32°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A condição é explicada pela atuação de uma massa de ar seco sobre a região, que garante estabilidade atmosférica, mas provoca queda acentuada da umidade relativa do ar. Os índices podem chegar a patamares próximos de 35%, nível considerado de atenção para a saúde.

Diante do cenário, especialistas recomendam hidratação constante, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia, uso de protetor solar e umidificação de ambientes, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.