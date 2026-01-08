As investigações conduzidas pela Polícia Federal, por meio do grupo especializado no combate ao roubo de cargas e caminhões da Delegacia da PF em Campinas, contribuíram para uma queda histórica desse tipo de crime no Estado de São Paulo.
Entre janeiro e novembro, foram registradas 3.192 ocorrências, o menor número dos últimos 25 anos. No mesmo período de 2024, o estado havia contabilizado 4.266 casos, o que representa uma redução de 25,2%.
Os dados indicam queda progressiva ao longo do ano. Em janeiro, foram 350 registros; em junho, 243; e em novembro, 238 ocorrências, o que corresponde a uma diminuição de 31,6% entre o início e o fim do período analisado.
Segundo a Polícia Federal, o resultado está associado à intensificação das investigações e ações contra grupos envolvidos no roubo e na receptação de cargas, com destaque para operações como Vareio, Hammare, Baiuca e No Rest, realizadas nos últimos dois anos. As apurações tiveram como foco desarticular estruturas financeiras e logísticas dessas organizações, muitas delas com atuação em mais de um estado.
Nesse período, as ações da PF resultaram na prisão de cerca de 300 pessoas, no cumprimento de 200 mandados de busca e na apreensão de mais de 80 armas de fogo. Também houve bloqueio e apreensão de bens, veículos e valores que, somados, ultrapassam R$ 500 milhões, impactando diretamente a capacidade operacional dos grupos investigados.
A Polícia Federal destaca ainda a atuação conjunta com forças de segurança estaduais e o Ministério Público, considerada decisiva para a consolidação dos resultados.
Para 2026, está prevista a instalação, em Campinas, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). A unidade será a primeira do interior paulista a sediar a estrutura do Ministério da Justiça, reunindo servidores de diferentes órgãos de segurança para atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado.