As investigações conduzidas pela Polícia Federal, por meio do grupo especializado no combate ao roubo de cargas e caminhões da Delegacia da PF em Campinas, contribuíram para uma queda histórica desse tipo de crime no Estado de São Paulo.

Entre janeiro e novembro, foram registradas 3.192 ocorrências, o menor número dos últimos 25 anos. No mesmo período de 2024, o estado havia contabilizado 4.266 casos, o que representa uma redução de 25,2%.

Os dados indicam queda progressiva ao longo do ano. Em janeiro, foram 350 registros; em junho, 243; e em novembro, 238 ocorrências, o que corresponde a uma diminuição de 31,6% entre o início e o fim do período analisado.