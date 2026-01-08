O Sistema Cantareira iniciou o mês de janeiro em situação ainda mais delicada e voltou a romper a marca dos 20% de armazenamento, passando a operar com 19,9% do volume útil. O índice foi registrado nesta quinta-feira (8) e mantém o principal manancial paulista sob controle máximo de retirada de água.

Dados da Sabesp indicam que, até o momento, as chuvas atingiram apenas um décimo do volume esperado para o mês, insuficiente para reverter o quadro de escassez. O Cantareira abastece quase metade da Região Metropolitana de São Paulo e também cidades da região de Campinas, o que amplia o impacto da redução.

Mesmo com a queda, o sistema seguirá operando dentro da chamada Faixa 4, a mais restritiva. A definição foi tomada anteriormente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico em conjunto com a Agência de Águas do Estado de São Paulo, permitindo à Sabesp manter a captação limitada a até 23 m³ por segundo.