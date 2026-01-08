As altas temperaturas registradas neste início de ano levaram a equipe do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, a adequar a rotina alimentar e o manejo dos animais mantidos no parque. As mudanças têm como foco hidratação, conforto térmico e manutenção da saúde das espécies.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante os dias mais quentes, o cardápio passa a priorizar frutas com maior teor de água, como melancia, além de legumes e verduras. Em alguns recintos, a alimentação é oferecida resfriada ou congelada, estratégia que auxilia no controle da temperatura corporal e estimula a ingestão de líquidos.

Além da dieta, os recintos contam com espelhos d’água e outras estruturas que ajudam na dissipação do calor. Animais como araras, macacos, antas, jabutis, cateto, pavões e o hipopótamo receberam adaptações específicas nesta semana.