As altas temperaturas registradas neste início de ano levaram a equipe do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, a adequar a rotina alimentar e o manejo dos animais mantidos no parque. As mudanças têm como foco hidratação, conforto térmico e manutenção da saúde das espécies.
Durante os dias mais quentes, o cardápio passa a priorizar frutas com maior teor de água, como melancia, além de legumes e verduras. Em alguns recintos, a alimentação é oferecida resfriada ou congelada, estratégia que auxilia no controle da temperatura corporal e estimula a ingestão de líquidos.
Além da dieta, os recintos contam com espelhos d’água e outras estruturas que ajudam na dissipação do calor. Animais como araras, macacos, antas, jabutis, cateto, pavões e o hipopótamo receberam adaptações específicas nesta semana.
Divulgação/PMC
Segundo a equipe técnica, a oferta de alimentos segue critérios nutricionais rigorosos. Frutas são distribuídas em quantidades controladas e sementes mais gordurosas são evitadas nos dias de calor intenso, reduzindo riscos de desequilíbrio alimentar.
A rotina diária também é ajustada. O preparo dos alimentos começa ainda no início da manhã, e a primeira refeição é servida mais cedo, para evitar fermentação dos alimentos e perda de qualidade.
As ações fazem parte do chamado enriquecimento ambiental, prática que estimula comportamentos naturais, incentiva a movimentação e reduz o estresse, especialmente em períodos de temperaturas elevadas.
De acordo com a administração do Bosque, não houve registro de intercorrências clínicas relacionadas ao calor até o momento, e o monitoramento dos animais segue contínuo durante todo o verão.