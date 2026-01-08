A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou o prazo da estratégia de resgate vacinal contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade indicada. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e tem validade prevista até o primeiro semestre de 2026.

O resgate vacinal é uma ação temporária, voltada a adolescentes e jovens que não foram imunizados entre os 9 e 14 anos, faixa etária considerada ideal para a aplicação da vacina. A ampliação busca corrigir lacunas de cobertura registradas nos últimos anos.

Em Campinas, a cobertura vacinal contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos chegou a 93,09%. Entre os meninos da mesma faixa etária, o índice ficou em 77,03% em 2025, abaixo da meta de 90% definida pelas autoridades de saúde.