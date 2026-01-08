A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou o prazo da estratégia de resgate vacinal contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade indicada. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e tem validade prevista até o primeiro semestre de 2026.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O resgate vacinal é uma ação temporária, voltada a adolescentes e jovens que não foram imunizados entre os 9 e 14 anos, faixa etária considerada ideal para a aplicação da vacina. A ampliação busca corrigir lacunas de cobertura registradas nos últimos anos.
Em Campinas, a cobertura vacinal contra o HPV entre meninas de 9 a 14 anos chegou a 93,09%. Entre os meninos da mesma faixa etária, o índice ficou em 77,03% em 2025, abaixo da meta de 90% definida pelas autoridades de saúde.
De acordo com a coordenação do Programa de Imunização do município, a extensão do prazo permite alcançar principalmente o público masculino, onde a adesão ainda é menor, ampliando a proteção coletiva contra o vírus.
O Papilomavírus Humano (HPV) é transmitido principalmente por contato sexual e está associado a diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus, orofaringe, além de verrugas genitais. A vacinação é recomendada por programas nacionais de imunização em mais de 100 países.
Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que 630 milhões de pessoas viviam com infecção por HPV no mundo em 2024. No Brasil, a estimativa é de 9 a 10 milhões de infectados, com cerca de 700 mil novos casos por ano.
A Secretaria reforça que a vacina não substitui o uso de preservativo nem o exame preventivo, como o papanicolau, indicado para mulheres entre 25 e 64 anos.
A vacinação está disponível nos centros de saúde do município. Endereços e horários podem ser consultados no site oficial da Prefeitura.