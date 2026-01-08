Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (8), em Campinas, na região da Avenida Andrade Neves.

A colisão ocorreu no cruzamento da Andrade Neves com a Rua Dr. Mascarenhas. Com o impacto, a via precisou ser bloqueada temporariamente para o atendimento da ocorrência.

O motociclista recebeu socorro de equipes do SAMU e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.