Um homem foi detido após reagir de forma violenta durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse, na Rua Natalina Franco Frezato. A ocorrência resultou em lesão corporal em um dos agentes, que foi agredido com socos pelo suspeito.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando observou uma motocicleta se aproximando de um ponto já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. A suspeita dos guardas aumentou ao perceberem que outro indivíduo passou a orientar o motociclista sobre onde estacionar.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu de maneira agressiva, investindo contra um dos guardas municipais e desferindo vários socos, o que provocou ferimentos no agente. Para conter a situação e garantir a segurança no local, a equipe precisou utilizar força moderada, conseguindo imobilizar o agressor após um esforço conjunto.