GM é agredido e ferido durante abordagem a suspeito de tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito reagiu com agressividade durante abordagem da Guarda Municipal e feriu um dos agentes em Santo Antônio de Posse
Suspeito reagiu com agressividade durante abordagem da Guarda Municipal e feriu um dos agentes em Santo Antônio de Posse

Um homem foi detido após reagir de forma violenta durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse, na Rua Natalina Franco Frezato. A ocorrência resultou em lesão corporal em um dos agentes, que foi agredido com socos pelo suspeito.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando observou uma motocicleta se aproximando de um ponto já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. A suspeita dos guardas aumentou ao perceberem que outro indivíduo passou a orientar o motociclista sobre onde estacionar.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu de maneira agressiva, investindo contra um dos guardas municipais e desferindo vários socos, o que provocou ferimentos no agente. Para conter a situação e garantir a segurança no local, a equipe precisou utilizar força moderada, conseguindo imobilizar o agressor após um esforço conjunto.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça. O estado de saúde do guarda municipal ferido não foi divulgado até o momento.

