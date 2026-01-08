A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Estado de São Paulo e o Município de Campinas forneçam medicamentos à base de canabidiol a uma paciente em tratamento de fibromialgia, cefaleia e transtorno de ansiedade. A decisão foi unânime.

O julgamento teve como base uma tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que define os critérios para o fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os requisitos estão a imprescindibilidade do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na Anvisa.

Relator do recurso, o desembargador Paulo Cícero Augusto Pereira destacou que a paciente apresentou documentação suficiente para comprovar seu quadro clínico e a necessidade do uso do canabidiol. “Há comprovação suficiente quanto ao estado de saúde da impetrante, bem como clara recomendação médica acerca do tratamento”, afirmou em seu voto. O magistrado também ressaltou que a paciente já possui autorização para importar o medicamento.