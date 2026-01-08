08 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Homem é preso por agredir idosa de 85, roubar celular e atacar PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Morador de rua agrediu mulher e idosa de 85 anos, levou celular e resistiu à prisão em Mogi Guaçu.
Morador de rua agrediu mulher e idosa de 85 anos, levou celular e resistiu à prisão em Mogi Guaçu.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (7) após uma sequência de crimes no Jardim Centenário, em Mogi Guaçu. A ocorrência envolveu agressão a uma idosa de 85 anos, violência doméstica, furto, violação de domicílio e resistência à prisão.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o relato das vítimas, o acusado, sobrinho de uma delas e em situação de rua, invadiu a residência localizada na Rua Mato Grosso ao pular o muro. Dentro do imóvel, ele passou a agredir fisicamente uma mulher e sua mãe, uma idosa de 85 anos, com socos e empurrões. Após as agressões, o homem furtou um aparelho celular e se recusou a deixar o local.

Quando a equipe da PM chegou para atender a ocorrência, encontrou o suspeito extremamente agitado e agressivo. Ele desobedeceu às ordens policiais e chegou a investir contra os agentes. Diante da situação, foi necessário o uso de arma de choque (taser) para contê-lo. Mesmo após os disparos, o homem continuou resistindo, sendo necessária força física moderada para imobilização e algemamento.

Durante a abordagem, os policiais localizaram três aparelhos celulares com o suspeito. Um deles foi reconhecido como o objeto furtado da residência, enquanto os outros dois foram apreendidos para investigação.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento ao homem, que apresentava apenas lesões superficiais, e o encaminhou para avaliação médica antes da condução à delegacia. As vítimas também receberam atendimento, e o celular roubado foi devolvido à proprietária.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o homem foi autuado pelos crimes de ameaça, violência doméstica, furto, resistência, violação de domicílio e vias de fato. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

