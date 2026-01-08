Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (7), após furtar ferramentas e tentar se esconder no forro de uma residência, no bairro Tucura, em Mogi Mirim. A ocorrência foi registrada por volta da 1h.

Os policiais foram acionados para averiguar uma situação suspeita na Rua Sílvio Brunialti. Ao chegarem ao local, os militares ouviram barulhos vindos do telhado de uma casa, o que levantou a suspeita de invasão.

Com o apoio de moradores, que indicaram a presença de um homem caminhando sobre os telhados das residências, a equipe conseguiu localizar o suspeito. Após autorização dos moradores, os policiais entraram no imóvel e encontraram o indivíduo escondido dentro do forro do telhado.