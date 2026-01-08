Uma crise na área da saúde pública coloca em risco o atendimento de urgência em cidades da Baixa Mogiana e do interior paulista. Profissionais do Samu e de outros serviços administrados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril entraram em estado de greve e anunciaram paralisação a partir da próxima segunda-feira (12).
A decisão foi confirmada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Guaçu e Região (Sindiçu) e aprovada em assembleia realizada no dia 19 de dezembro. O movimento atinge diretamente o Samu Regional, responsável pelo atendimento pré-hospitalar de urgência em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi, além de envolver trabalhadores da saúde em Conchal, Sumaré, Monte Mor e Albertina.
Segundo o sindicato, a paralisação é consequência direta da falta de diálogo com a administração do consórcio. A entidade afirma que as tentativas de negociação foram esgotadas sem qualquer avanço. O consórcio é presidido pelo prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva (PDT), e tem como vice-presidente o prefeito de Itapira, Toninho Bellini (PSD).
Em nota, o Sindiçu responsabiliza diretamente a gestão pela escalada do conflito. “A ausência de negociação e de vontade para construir soluções transferiu à administração a total responsabilidade por esta situação”, afirma o sindicato. Durante o estado de greve, os profissionais seguem mobilizados, cobrando garantia de direitos, valorização salarial e melhores condições de trabalho.
A entidade destaca que a medida é extrema e só foi adotada por envolver um serviço público essencial, responsável pelo atendimento de urgências e emergências médicas, incluindo acidentes, infartos e outras situações de risco iminente à vida.
O que significa estado de greve
O estado de greve funciona como um aviso legal prévio. Nesse período, a categoria permanece em alerta e mobilização permanente, aguardando uma resposta da administração. Sem acordo até a data-limite, a paralisação será iniciada, podendo impactar diretamente o atendimento de urgência em toda a região.