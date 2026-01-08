Uma crise na área da saúde pública coloca em risco o atendimento de urgência em cidades da Baixa Mogiana e do interior paulista. Profissionais do Samu e de outros serviços administrados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril entraram em estado de greve e anunciaram paralisação a partir da próxima segunda-feira (12).

A decisão foi confirmada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Guaçu e Região (Sindiçu) e aprovada em assembleia realizada no dia 19 de dezembro. O movimento atinge diretamente o Samu Regional, responsável pelo atendimento pré-hospitalar de urgência em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi, além de envolver trabalhadores da saúde em Conchal, Sumaré, Monte Mor e Albertina.

Segundo o sindicato, a paralisação é consequência direta da falta de diálogo com a administração do consórcio. A entidade afirma que as tentativas de negociação foram esgotadas sem qualquer avanço. O consórcio é presidido pelo prefeito de Mogi Mirim, Paulo Silva (PDT), e tem como vice-presidente o prefeito de Itapira, Toninho Bellini (PSD).