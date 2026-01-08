Uma ação integrada das guardas municipais resultou na prisão de três homens suspeitos de furtar cerca de 500 metros de cabos de cobre na região central de Paulínia. O crime foi descoberto durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal de Paulínia, que flagrou a ocorrência em andamento.

Enquanto as equipes atuavam diretamente no local do furto, o Centro de Operações Integradas (COI) coordenou o apoio operacional e o compartilhamento de informações em tempo real. A estratégia permitiu o cerco aos suspeitos e a rápida resposta das forças de segurança.

Durante a tentativa de fuga, um dos envolvidos foi interceptado pela Guarda Municipal de Campinas, já na Rodovia Campinas-Monte Mor, enquanto os outros dois homens foram detidos pelas equipes da GCM de Paulínia.