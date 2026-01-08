08 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

GCM prende trio que furtou 500 metros de cabos em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um dos suspeitos foi localizado pela Guarda Municipal de Campinas após tentativa de fuga pela rodovia.

Uma ação integrada das guardas municipais resultou na prisão de três homens suspeitos de furtar cerca de 500 metros de cabos de cobre na região central de Paulínia. O crime foi descoberto durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal de Paulínia, que flagrou a ocorrência em andamento.

Enquanto as equipes atuavam diretamente no local do furto, o Centro de Operações Integradas (COI) coordenou o apoio operacional e o compartilhamento de informações em tempo real. A estratégia permitiu o cerco aos suspeitos e a rápida resposta das forças de segurança.

Durante a tentativa de fuga, um dos envolvidos foi interceptado pela Guarda Municipal de Campinas, já na Rodovia Campinas-Monte Mor, enquanto os outros dois homens foram detidos pelas equipes da GCM de Paulínia.

Todo o material furtado foi recuperado e apreendido. Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde a ocorrência foi registrada e eles ficaram à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

