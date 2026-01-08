A Região Metropolitana de Campinas deve enfrentar dias de calor nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9). De acordo com a previsão meteorológica, as temperaturas máximas podem chegar aos 30°C, mantendo o padrão típico do verão na região.

Durante a noite e nas primeiras horas da manhã, o clima segue mais ameno, com mínimas em torno de 19°C, o que garante algum alívio térmico após os períodos mais quentes do dia.

Apesar do predomínio do calor, a previsão indica possibilidade de chuva fraca e isolada, principalmente no período da tarde e no começo da noite. Os ventos devem soprar fracos a moderados ao longo do dia, com chance de rajadas um pouco mais intensas à noite.