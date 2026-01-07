07 de janeiro de 2026
Ex-companheiro é preso por pular portão e ameaçar mulher

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem é detido em Vinhedo após descumprir medida protetiva e fazer ameaças; ocorrência foi atendida pela GCM com apoio do botão do pânico.

Equipes da Guarda Civil Municipal de Vinhedo atenderam, na segunda-feira (5), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI).

No endereço informado, os agentes localizaram o suspeito dentro do portão da residência da vítima. Ao notar a chegada da viatura, ele tentou fugir, foi acompanhado e abordado em seguida. Diante da tentativa de evasão e do comportamento apresentado, foi detido e algemado.

Na Delegacia de Polícia, a vítima relatou que o homem vinha enviando mensagens com ameaças desde domingo (4), por meio de redes sociais e áudios no celular. As mensagens teriam continuado ao longo da segunda-feira (5).

Ainda segundo o relato, após as mensagens, o suspeito pulou o portão da residência, permaneceu no quintal e voltou a ameaçar a vítima. A situação levou ao acionamento do botão do pânico, com atendimento pelo grupamento Guardiã Maria da Penha da GCM.

Com base nas informações apresentadas, o delegado plantonista determinou a lavratura do flagrante pelo crime de ameaça. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

