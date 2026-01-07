Equipes da Guarda Civil Municipal de Vinhedo atenderam, na segunda-feira (5), uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva após acionamento do Centro de Operações Integradas (COI).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No endereço informado, os agentes localizaram o suspeito dentro do portão da residência da vítima. Ao notar a chegada da viatura, ele tentou fugir, foi acompanhado e abordado em seguida. Diante da tentativa de evasão e do comportamento apresentado, foi detido e algemado.

Na Delegacia de Polícia, a vítima relatou que o homem vinha enviando mensagens com ameaças desde domingo (4), por meio de redes sociais e áudios no celular. As mensagens teriam continuado ao longo da segunda-feira (5).