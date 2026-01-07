A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais seis casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus influenza registrados em 2025. De acordo com o balanço atualizado, o último óbito ocorreu em 11 de novembro de 2025. Até o momento, não há registros de internações por SRAG em 2026 no município.
Ao longo de 2025, Campinas contabilizou 512 casos de SRAG provocada pela gripe e 63 mortes. Um dado que chama atenção é que 50 das vítimas fatais não haviam sido vacinadas contra a influenza. Entre os 13 residentes que receberam o imunizante, 11 estavam com a vacinação adequada no momento do adoecimento. Em dois casos, os sintomas surgiram antes do período de 15 dias, intervalo necessário para que a vacina ofereça proteção ideal.
O levantamento aponta ainda que 62 pessoas que morreram apresentavam doenças preexistentes, condição que as colocava em grupos de maior risco para complicações da gripe.
Para efeito de comparação, em 2024, Campinas registrou 342 casos de SRAG por influenza e 30 mortes, números inferiores aos observados no ano seguinte, o que reforça o alerta das autoridades de saúde.
A Secretaria de Saúde voltou a destacar a importância da vacinação contra a gripe, especialmente entre idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Segundo a pasta, o imunizante é a principal estratégia para reduzir a gravidade da doença e evitar mortes.
Atualmente, a vacina contra a influenza está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde da cidade. Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, se disponível. Não é necessário agendamento.
A dose anual protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Informações sobre endereços e horários das salas de vacinação podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Campinas.