A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais seis casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus influenza registrados em 2025. De acordo com o balanço atualizado, o último óbito ocorreu em 11 de novembro de 2025. Até o momento, não há registros de internações por SRAG em 2026 no município.

Ao longo de 2025, Campinas contabilizou 512 casos de SRAG provocada pela gripe e 63 mortes. Um dado que chama atenção é que 50 das vítimas fatais não haviam sido vacinadas contra a influenza. Entre os 13 residentes que receberam o imunizante, 11 estavam com a vacinação adequada no momento do adoecimento. Em dois casos, os sintomas surgiram antes do período de 15 dias, intervalo necessário para que a vacina ofereça proteção ideal.

O levantamento aponta ainda que 62 pessoas que morreram apresentavam doenças preexistentes, condição que as colocava em grupos de maior risco para complicações da gripe.