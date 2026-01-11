O Procon Indaiatuba divulgou o Relatório Anual das 12 empresas mais reclamadas no município ao longo de 2025. O documento é elaborado conforme as atribuições previstas no Código de Defesa do Consumidor e consolida os atendimentos realizados no período.

Entre os segmentos com maior número de registros estão operadoras de telefonia, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos e empresas do varejo. A Claro lidera o ranking, com 79 reclamações, seguida pela Telefônica (66) e pelo Banco BMG (35).

Também aparecem na lista Via Varejo – Casas Bahia, Banco Itaú, Comgás, CPFL, TIM Celular, Banco Mercantil, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Agibank.