O Procon Indaiatuba divulgou o Relatório Anual das 12 empresas mais reclamadas no município ao longo de 2025. O documento é elaborado conforme as atribuições previstas no Código de Defesa do Consumidor e consolida os atendimentos realizados no período.
Entre os segmentos com maior número de registros estão operadoras de telefonia, instituições financeiras, concessionárias de serviços públicos e empresas do varejo. A Claro lidera o ranking, com 79 reclamações, seguida pela Telefônica (66) e pelo Banco BMG (35).
Também aparecem na lista Via Varejo – Casas Bahia, Banco Itaú, Comgás, CPFL, TIM Celular, Banco Mercantil, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Agibank.
O relatório apresenta as reclamações classificadas como atendidas, não atendidas e em andamento, oferecendo um panorama objetivo do desempenho das empresas e subsídios para decisões de consumo. Em 2025, o Procon Indaiatuba realizou 648 audiências e 4.431 atendimentos, segundo o órgão.
A divulgação tem caráter informativo, com o objetivo de dar transparência às relações de consumo e estimular o registro de reclamações quando houver conflito, possibilitando a mediação administrativa.
O atendimento do Procon Indaiatuba segue disponível para orientações e registros pelo telefone (19) 3816-9254, pelo e-mail juridico.procon@indaiatuba.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Ponto Cidadão, na Rua Vinte e Quatro de Maio, 1.670.