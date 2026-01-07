A Vinhedo realiza a entrega de 54 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Conjunto Habitacional Vinhedo G, localizado na Vila João XXIII. A cerimônia está marcada para 10h desta quinta-feira.

Participam do ato o Felicio Ramuth, governador do Estado em exercício, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e o prefeito de Vinhedo, Dr. Dario Pacheco, além de autoridades municipais e estaduais.

O empreendimento resulta de parceria entre a CDHU e a Prefeitura de Vinhedo, que doou o terreno para a construção. As moradias ficam na Rua João Vichi, nº 58. Cada unidade possui dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.