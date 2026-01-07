07 de janeiro de 2026
HABITAÇÃO

Vinhedo entrega 54 moradias da CDHU na Vila João XXIII

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vinhedo entrega 54 moradias da CDHU no conjunto Vinhedo G, na Vila João XXIII; cerimônia ocorre nesta quinta-feira, às 10h.
Vinhedo realiza a entrega de 54 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Conjunto Habitacional Vinhedo G, localizado na Vila João XXIII. A cerimônia está marcada para 10h desta quinta-feira.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Participam do ato o Felicio Ramuth, governador do Estado em exercício, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e o prefeito de Vinhedo, Dr. Dario Pacheco, além de autoridades municipais e estaduais.

O empreendimento resulta de parceria entre a CDHU e a Prefeitura de Vinhedo, que doou o terreno para a construção. As moradias ficam na Rua João Vichi, nº 58. Cada unidade possui dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

A seleção das famílias foi realizada por sorteio eletrônico, promovido pela CDHU em setembro, com transmissão pela internet e auditoria externa.

