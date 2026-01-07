A Secretaria de Saúde de Sumaré divulgou o levantamento epidemiológico em saúde bucal com crianças da rede municipal e estadual de ensino. A ação, conduzida pela equipe de Prevenção em Saúde Bucal, avaliou 14.773 estudantes em 46 unidades escolares de diferentes regiões da cidade.
Os dados mostram que 65% das crianças examinadas não apresentaram cáries, enquanto 35% foram identificadas com necessidade de tratamento odontológico. Os estudantes com alterações foram encaminhados para acompanhamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e em outros serviços da rede municipal.
Além das avaliações clínicas, o projeto incluiu orientações sobre higiene bucal, com foco na escovação correta e no uso do fio dental, práticas consideradas essenciais para a prevenção de doenças bucais.
De acordo com o secretário de Saúde, Rafael Virginelli, o levantamento subsidia o planejamento das ações do município. “Esse diagnóstico nos permite direcionar as ações preventivas e organizar o acesso ao tratamento odontológico”, afirmou.
A rede municipal mantém atividades preventivas e educativas nas escolas, nas unidades de saúde e em ações comunitárias. Nos atendimentos clínicos, os profissionais realizam avaliação contínua da cavidade oral, incluindo a identificação de lesões com potencial de malignidade.
Sumaré dispõe de consultórios odontológicos em todas as USFs, além de atendimento no Centro da Longevidade, Centro da Criança e nas UPAs do Macarenko e do Matão, que realizam atendimentos de urgência das 7h às 19h. O município também oferece atendimento especializado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com serviços como endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, diagnóstico de lesões e atendimento a pacientes com necessidades especiais.