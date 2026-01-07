A Secretaria de Saúde de Sumaré divulgou o levantamento epidemiológico em saúde bucal com crianças da rede municipal e estadual de ensino. A ação, conduzida pela equipe de Prevenção em Saúde Bucal, avaliou 14.773 estudantes em 46 unidades escolares de diferentes regiões da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dados mostram que 65% das crianças examinadas não apresentaram cáries, enquanto 35% foram identificadas com necessidade de tratamento odontológico. Os estudantes com alterações foram encaminhados para acompanhamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e em outros serviços da rede municipal.

Além das avaliações clínicas, o projeto incluiu orientações sobre higiene bucal, com foco na escovação correta e no uso do fio dental, práticas consideradas essenciais para a prevenção de doenças bucais.