SAÚDE BUCAL

35% das crianças em Sumaré precisam de tratamento odontológico

Por Flávio Paradella | Especial para a Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Levantamento da Saúde de Sumaré avaliou quase 15 mil estudantes em 2024; 35% apresentaram necessidade de tratamento odontológico.
Levantamento da Saúde de Sumaré avaliou quase 15 mil estudantes em 2024; 35% apresentaram necessidade de tratamento odontológico.

A Secretaria de Saúde de Sumaré divulgou o levantamento epidemiológico em saúde bucal com crianças da rede municipal e estadual de ensino. A ação, conduzida pela equipe de Prevenção em Saúde Bucal, avaliou 14.773 estudantes em 46 unidades escolares de diferentes regiões da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os dados mostram que 65% das crianças examinadas não apresentaram cáries, enquanto 35% foram identificadas com necessidade de tratamento odontológico. Os estudantes com alterações foram encaminhados para acompanhamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e em outros serviços da rede municipal.

Além das avaliações clínicas, o projeto incluiu orientações sobre higiene bucal, com foco na escovação correta e no uso do fio dental, práticas consideradas essenciais para a prevenção de doenças bucais.

De acordo com o secretário de Saúde, Rafael Virginelli, o levantamento subsidia o planejamento das ações do município. “Esse diagnóstico nos permite direcionar as ações preventivas e organizar o acesso ao tratamento odontológico”, afirmou.

A rede municipal mantém atividades preventivas e educativas nas escolas, nas unidades de saúde e em ações comunitárias. Nos atendimentos clínicos, os profissionais realizam avaliação contínua da cavidade oral, incluindo a identificação de lesões com potencial de malignidade.

Sumaré dispõe de consultórios odontológicos em todas as USFs, além de atendimento no Centro da Longevidade, Centro da Criança e nas UPAs do Macarenko e do Matão, que realizam atendimentos de urgência das 7h às 19h. O município também oferece atendimento especializado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com serviços como endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, diagnóstico de lesões e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

