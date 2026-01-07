Um incêndio em um caminhão interditou totalmente a Rodovia Anhanguera (SP-330), na madrugada desta terça-feira (7), em Sumaré, e provocou congestionamento de cerca de oito quilômetros no sentido Sul, em direção a Campinas.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h39, no km 107, e mobilizou equipes da concessionária AutoBAn e do Corpo de Bombeiros. Com o avanço das chamas, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados, com o tráfego sendo desviado para a pista marginal.

Durante o atendimento, os pneus do caminhão estouraram e houve vazamento de óleo diesel, que passou a escorrer pela canaleta de água, exigindo cuidados adicionais das equipes no local. Às 5h55, a faixa 1 da marginal também precisou ser fechada, e às 5h57 a marginal foi totalmente interditada.