FLAGRANTE

Suspeito é preso por furto carnes de mercado em Artur Nogueira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação foi registrada por câmeras de segurança. Após identificação, GCM localizou os produtos com homem que os adquiriu.
Na madrugada de terça-feira (6), a Guarda Municipal de Artur Nogueira prendeu um homem acusado de furtar diversos cortes de carne de um supermercado da cidade. Outro indivíduo, que comprou os produtos, também foi conduzido à delegacia e responderá por receptação.

De acordo com as investigações, o suspeito invadiu o estabelecimento comercial e subtraiu um saco de linguiça e outros cortes de carne. Todo o crime foi registrado pelo circuito interno de câmeras de segurança, o que permitiu a identificação do autor.

Com base nas imagens, os agentes localizaram o suspeito em sua residência, no Jardim Saciloto II. No local, ele confessou o furto e indicou para quem havia vendido os alimentos.

A guarnição seguiu então até um endereço no Jardim Planalto, onde as carnes foram encontradas e recuperadas com o homem que as adquiriu. Ambos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis, e o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial.

