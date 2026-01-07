Na madrugada de terça-feira (6), a Guarda Municipal de Artur Nogueira prendeu um homem acusado de furtar diversos cortes de carne de um supermercado da cidade. Outro indivíduo, que comprou os produtos, também foi conduzido à delegacia e responderá por receptação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as investigações, o suspeito invadiu o estabelecimento comercial e subtraiu um saco de linguiça e outros cortes de carne. Todo o crime foi registrado pelo circuito interno de câmeras de segurança, o que permitiu a identificação do autor.

Com base nas imagens, os agentes localizaram o suspeito em sua residência, no Jardim Saciloto II. No local, ele confessou o furto e indicou para quem havia vendido os alimentos.