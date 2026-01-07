Em apenas 1h50 de operação, a Polícia Militar Rodoviária flagrou 122 veículos trafegando acima do limite de velocidade na Rodovia Anhanguera, em Valinhos, na manhã desta terça-feira (6). O caso mais grave envolveu um motorista que atingiu 153 km/h em um trecho com limite de 100 km/h, um excesso de 53%, classificado como infração gravíssima.

A ação foi realizada entre 10h e 11h50 e integra os esforços da corporação para reduzir os índices de acidentes e aumentar a sensação de segurança dos usuários da rodovia.

Além dos 122 flagrantes por excesso de velocidade, os policiais também registraram 8 infrações por falta de uso do cinto de segurança e 3 por uso de celular ao volante.