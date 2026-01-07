O autor do homicídio de Edson de Moraes, de 65 anos, encontrado morto dentro da própria casa na Vila Palácio, em Campinas, entregou-se à Polícia Civil na terça-feira (6). O suspeito, vizinho da vítima, confessou o crime durante depoimento.

De acordo com a polícia, os dois consumiam bebida alcoólica juntos quando uma discussão teve início. Em sua versão, o suspeito afirmou que levou um soco e, em seguida, para se defender, desferiu golpes de faca contra Edson, que não resistiu aos ferimentos.

O corpo do idoso foi encontrado dentro da residência, com seis perfurações na região do peito e duas na mão esquerda — ferimentos que, segundo a polícia, indicam tentativa de defesa. O local não apresentava sinais de arrombamento, o que desde o início reforçou a hipótese de que a vítima conhecia e recebeu o autor do crime.