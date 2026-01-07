Dois homens foram presos em flagrante em Indaiatuba, suspeitos de furtar centenas de peças de roupas íntimas de lojas do Polo Shopping Indaiatuba. Com eles, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu ainda um dispositivo bloqueador de sinal, equipamento usado para interferir em sistemas de alarme e etiquetas antifurto.

A prisão ocorreu na Rodovia Santos Dumont, no km 58, após os agentes identificarem um Jeep Renegade preto supostamente utilizado pelos acusados. Durante a abordagem, os guardas encontraram uma grande quantidade de produtos furtados no interior do veículo: centenas de peças íntimas femininas, outras roupas e R$ 1,5 mil em dinheiro com um dos suspeitos.

O bloqueador de sinal, localizado no porta-luvas, chamou a atenção dos agentes por ser comumente utilizado em furtos qualificados para permitir a saída das mercadorias sem acionamento dos sensores das lojas.