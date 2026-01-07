07 de janeiro de 2026
NA CADEIA

Dupla é presa após furtar peças íntimas de shopping de Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Guarda Civil apreendeu veículo com 'centena de peças íntimas femininas' e equipamento para bloquear sinal de alarme.
Guarda Civil apreendeu veículo com 'centena de peças íntimas femininas' e equipamento para bloquear sinal de alarme.

Dois homens foram presos em flagrante em Indaiatuba, suspeitos de furtar centenas de peças de roupas íntimas de lojas do Polo Shopping Indaiatuba. Com eles, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu ainda um dispositivo bloqueador de sinal, equipamento usado para interferir em sistemas de alarme e etiquetas antifurto.

A prisão ocorreu na Rodovia Santos Dumont, no km 58, após os agentes identificarem um Jeep Renegade preto supostamente utilizado pelos acusados. Durante a abordagem, os guardas encontraram uma grande quantidade de produtos furtados no interior do veículo: centenas de peças íntimas femininas, outras roupas e R$ 1,5 mil em dinheiro com um dos suspeitos.

O bloqueador de sinal, localizado no porta-luvas, chamou a atenção dos agentes por ser comumente utilizado em furtos qualificados para permitir a saída das mercadorias sem acionamento dos sensores das lojas.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado. Eles permanecem à disposição da Justiça, aguardando as decisões judiciais.

