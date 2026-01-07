A Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão em Monte Mor, na região de Campinas, na noite de segunda-feira (5). As capturas ocorreram de forma independente, durante patrulhamentos de rotina em diferentes bairros da cidade.

A primeira prisão aconteceu no Jardim Paviotti, na Rua Avelino de Brito. Durante uma abordagem, os policiais constataram que um homem, cuja identidade não foi divulgada, era procurado pela Justiça. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por homicídio, crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito no momento da abordagem.

Segunda captura no mesmo dia

Pouco tempo depois, no bairro São Clemente, na Rua São Ivo, outra equipe policial realizou a segunda prisão. Após consulta aos sistemas oficiais, foi verificado que o homem abordado era procurado pelos crimes de lesão corporal e constrangimento ilegal, previstos nos artigos 129 e 146 do Código Penal, com mandado de prisão preventiva em aberto. Assim como na primeira ocorrência, nada de irregular foi localizado com o detido.