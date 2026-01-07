Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Adelaide, em Hortolândia. A abordagem ocorreu na Rua Paulo Roberto Soares, no momento em que o suspeito desembarcava de um veículo de transporte por aplicativo.

Segundo a ocorrência, ao avistar a viatura, o homem arremessou ao chão uma sacola plástica, que continha entorpecentes. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram outra sacola escondida em suas roupas, desta vez com dinheiro em espécie. Questionado, o suspeito confessou que atuava como “coletor” de valores provenientes da venda ilegal de drogas.

No total, foram apreendidos com o homem: aproximadamente 148 gramas de maconha, cerca de 46 gramas de cocaína, cerca de 8 gramas de substância análoga ao “dry”, cerca de 10 gramas de crack e R$ 2.315,00 em dinheiro.