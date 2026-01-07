07 de janeiro de 2026
HORTOLÂNDIA

Suspeito é preso com drogas após descer de carro de aplicativo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com a ocorrência, os agentes se aproximaram do suspeito no momento em que ele desembarcava de um veículo de transporte por aplicativo.
De acordo com a ocorrência, os agentes se aproximaram do suspeito no momento em que ele desembarcava de um veículo de transporte por aplicativo.

Policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim Adelaide, em Hortolândia. A abordagem ocorreu na Rua Paulo Roberto Soares, no momento em que o suspeito desembarcava de um veículo de transporte por aplicativo.

Segundo a ocorrência, ao avistar a viatura, o homem arremessou ao chão uma sacola plástica, que continha entorpecentes. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram outra sacola escondida em suas roupas, desta vez com dinheiro em espécie. Questionado, o suspeito confessou que atuava como “coletor” de valores provenientes da venda ilegal de drogas.

No total, foram apreendidos com o homem: aproximadamente 148 gramas de maconha, cerca de 46 gramas de cocaína, cerca de 8 gramas de substância análoga ao “dry”, cerca de 10 gramas de crack e R$ 2.315,00 em dinheiro.

Diante das evidências, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.

