07 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MOGI MIRIM

Homem é preso vendendo drogas em frente a salão de beleza

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Durante a revista, os policiais encontraram, no bolso do suspeito, um estojo com 20 microtubos de cocaína, sete porções de maconha e sete pedras de crack.
Durante a revista, os policiais encontraram, no bolso do suspeito, um estojo com 20 microtubos de cocaína, sete porções de maconha e sete pedras de crack.

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Planalto, em Mogi Mirim. A ação teve início após denúncia anônima, que apontava a venda de entorpecentes em frente a um salão de beleza.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes foram enviadas ao endereço indicado e realizaram a abordagem do suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um estojo contendo 20 microtubos de cocaína, além de sete porções de maconha e sete pedras de crack. Questionado, o homem confessou a posse das drogas e informou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Os militares se deslocaram até o imóvel e, com a chave fornecida pelo próprio suspeito, realizaram buscas. No interior da casa, foi encontrada uma quantidade maior de drogas escondida sob o sofá da sala, além de uma balança de precisão, utilizada para o fracionamento do material.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários