Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Planalto, em Mogi Mirim. A ação teve início após denúncia anônima, que apontava a venda de entorpecentes em frente a um salão de beleza.

Equipes foram enviadas ao endereço indicado e realizaram a abordagem do suspeito. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um estojo contendo 20 microtubos de cocaína, além de sete porções de maconha e sete pedras de crack. Questionado, o homem confessou a posse das drogas e informou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Os militares se deslocaram até o imóvel e, com a chave fornecida pelo próprio suspeito, realizaram buscas. No interior da casa, foi encontrada uma quantidade maior de drogas escondida sob o sofá da sala, além de uma balança de precisão, utilizada para o fracionamento do material.