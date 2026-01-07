A RMC (Região Metropolitana de Campinas) seguirá com tempo instável e calor nos próximos dois dias. Segundo a previsão, as temperaturas máximas ficam entre 26°C e 28°C, enquanto as mínimas variam de 17°C a 18°C durante as madrugadas.

A principal atenção é para a chuva. A previsão indica persistência de precipitações no período da tarde e da noite, com possibilidade de tempestades isoladas. Moradores devem ficar atentos a alagamentos pontuais, rajadas de vento e descargas elétricas.

O padrão de tempo quente e úmido, típico desta época do ano na região, favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia. A Defesa Civil recomenda evitar áreas de risco durante os temporais e não atravessar vias alagadas.