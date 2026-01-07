O Sistema Anhanguera-Bandeirantes registrou a passagem de 2,998 milhões de veículos durante a Operação Ano Novo 2025. O volume ficou 4% acima da estimativa inicial, que previa a circulação de 2,882 milhões de veículos no período.

O balanço da Motiva Autoban considera o intervalo entre a zero hora de segunda-feira (29 de dezembro) e as 24 horas do domingo (4 de janeiro), período que concentrou o deslocamento de motoristas para viagens de fim de ano e retorno às cidades de origem.

Durante o feriado prolongado, foram contabilizados 70 acidentes, com 30 pessoas feridas e nenhuma morte registrada. Ao todo, a concessionária realizou 3.763 atendimentos, envolvendo ações de apoio operacional e assistência aos usuários das rodovias.