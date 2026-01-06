O cruzamento das ruas João Mendonça e João Carlos Amaral, na Vila Padre Anchieta, região do Distrito de Nova Aparecida, será totalmente interditado ao tráfego a partir das 8h30 desta quarta-feira, 7 de janeiro, com liberação prevista para a manhã de domingo, dia 11. A interdição será contínua durante todo o período.

O bloqueio será executado pela Emdec para viabilizar uma obra de drenagem urbana, sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. No local, será construída uma canaleta de águas pluviais, estrutura necessária para melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir riscos de acúmulo na via.

De acordo com a Emdec, o prazo da interdição leva em conta o tempo de cura do concreto, etapa essencial para garantir a resistência e a durabilidade da obra. O cronograma, no entanto, pode sofrer alterações em caso de chuva ou outras condições climáticas adversas.