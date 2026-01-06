A Comvest prorrogou até o dia 12 de janeiro, às 17h, o prazo de inscrição gratuita para o processo Vagas Olímpicas Unicamp 2026. Ao todo, são 133 vagas distribuídas em 37 opções de cursos de graduação, destinadas a estudantes com destaque em olimpíadas e competições de conhecimento do ensino médio.

Entre as novidades desta edição está a inclusão do curso de Nutrição, no período integral, que passa a oferecer duas vagas no processo seletivo. A iniciativa busca ampliar o acesso de estudantes com alto desempenho acadêmico à Unicamp.

Podem participar alunos de escolas públicas e privadas que tenham sido medalhistas ou obtido desempenho relevante em uma ou mais das 28 competições de conhecimento aceitas pela universidade. A relação completa das olimpíadas, bem como as regras de pontuação, estão disponíveis no edital e na página oficial da Comvest.