UNIVERSIDADE

Unicamp prorroga inscrições das Vagas Olímpicas até 12 de janeiro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Comvest estende até 12 de janeiro as inscrições gratuitas para as Vagas Olímpicas Unicamp 2026, que oferecem 133 vagas em 37 cursos.
Comvest prorrogou até o dia 12 de janeiro, às 17h, o prazo de inscrição gratuita para o processo Vagas Olímpicas Unicamp 2026. Ao todo, são 133 vagas distribuídas em 37 opções de cursos de graduação, destinadas a estudantes com destaque em olimpíadas e competições de conhecimento do ensino médio.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre as novidades desta edição está a inclusão do curso de Nutrição, no período integral, que passa a oferecer duas vagas no processo seletivo. A iniciativa busca ampliar o acesso de estudantes com alto desempenho acadêmico à Unicamp.

Podem participar alunos de escolas públicas e privadas que tenham sido medalhistas ou obtido desempenho relevante em uma ou mais das 28 competições de conhecimento aceitas pela universidade. A relação completa das olimpíadas, bem como as regras de pontuação, estão disponíveis no edital e na página oficial da Comvest.

Cada candidato pode escolher até dois cursos, indicados como 1ª e 2ª opção. As exigências variam conforme o curso e a competição, com pontuações mínimas específicas, detalhadas no edital. Só são válidas premiações obtidas nos anos de 2024 e 2025, período considerado para ingresso em 2026.

Entre as competições aceitas estão olimpíadas nacionais e internacionais, como a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública, Olimpíada Brasileira de Biologia, Olimpíada Nacional de História do Brasil, além de eventos internacionais nas áreas de Biologia, Química e Informática. Nesta edição, houve também a inclusão de duas novas competições: a OBC (Olimpíada Brasileira de Ciências) e as PE (Paralimpíadas Escolares).

No ato da inscrição, os estudantes devem anexar os documentos que comprovem a premiação ou participação, sendo permitido o envio de até dois comprovantes, um para cada opção de curso escolhida.

A classificação dos candidatos será feita com base na pontuação obtida nas competições, respeitando a ordem decrescente para o curso escolhido em 1ª opção. Caso sobrem vagas, serão convocados os candidatos que indicaram o curso como 2ª opção. Cada curso poderá realizar até cinco chamadas, conforme calendário já divulgado.

A primeira chamada do processo será publicada em 23 de janeiro de 2026, com matrículas on-line nos dias 26 e 27 de janeiro, realizadas exclusivamente pela página da Comvest, seguindo o cronograma do Vestibular Unicamp 2026.

