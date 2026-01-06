Um trecho da rua Antônio Frutuoso de Morães, no Parque Valença I, na região do Distrito do Campo Grande, será interditado ao tráfego de veículos nesta quarta-feira, 7 de janeiro, entre 8h e 13h. O bloqueio foi programado pela Emdec, a pedido da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida é necessária para a execução de reparo em um vazamento de água identificado na altura do número 17 da via. Durante o período de trabalho, a circulação ficará interrompida no trecho entre as ruas Edson Luiz Rigonatto e Carolina Franccheta Tozzi.

Para minimizar impactos no trânsito local, a Emdec definiu rotas alternativas, com desvio pelas ruas Dr. Nelson D’Otaviano, General Eurípides Machado Boavista e Carolina Franccheta Tozzi. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória instalada na região.