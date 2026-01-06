06 de janeiro de 2026
TRÂNSITO LOCAL

Rua no Parque Valença interditada nesta quarta em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdição temporária no Parque Valença I ocorre nesta quarta-feira para reparo em vazamento de água; Emdec orienta motoristas sobre desvios.
Um trecho da rua Antônio Frutuoso de Morães, no Parque Valença I, na região do Distrito do Campo Grande, será interditado ao tráfego de veículos nesta quarta-feira, 7 de janeiro, entre 8h e 13h. O bloqueio foi programado pela Emdec, a pedido da Sanasa.

A medida é necessária para a execução de reparo em um vazamento de água identificado na altura do número 17 da via. Durante o período de trabalho, a circulação ficará interrompida no trecho entre as ruas Edson Luiz Rigonatto e Carolina Franccheta Tozzi.

Para minimizar impactos no trânsito local, a Emdec definiu rotas alternativas, com desvio pelas ruas Dr. Nelson D’Otaviano, General Eurípides Machado Boavista e Carolina Franccheta Tozzi. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória instalada na região.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para realizar os bloqueios, orientar condutores e monitorar o fluxo de veículos durante todo o período da interdição. A Emdec informa que o cronograma pode sofrer alterações, caso haja interferência das condições climáticas.

A recomendação aos moradores e motoristas que circulam pela região é planejar rotas alternativas e, se possível, evitar o trecho durante o horário da intervenção.

