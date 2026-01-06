06 de janeiro de 2026
ASSASSINATO

Baleada em praça do Valença, mulher de 24 anos morre em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/SSP
Jovem de 24 anos não resistiu aos ferimentos após ser baleada no Parque Valença II; Polícia Civil investiga autoria e circunstâncias do crime.
Uma mulher, de 24 anos, morreu após ser atingida por disparos na noite de segunda-feira (5), no Parque Valença II, em Campinas. A informação foi confirmada após o óbito ser constatado na unidade hospitalar para onde ela havia sido transferida depois do atendimento inicial.

O caso ocorreu por volta das 23h, na Rua João Correa Cézar. Conforme o registro policial, a vítima estava sentada em um banco nas proximidades de uma praça de esportes quando um homem chegou ao local em um Chevrolet Celta preto, parou o veículo e efetuou os disparos. Em seguida, ele deixou a área.

A jovem chegou a ser socorrida por pessoas que estavam próximas e foi levada ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Durante o atendimento, apresentou uma parada cardíaca, foi estabilizada pela equipe médica e, posteriormente, transferida ao Hospital da PUC-Campinas. Apesar dos esforços, ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil realizou o trabalho pericial no local e recolheu estojos de munição e um projétil, que serão analisados. O objeto utilizado no ataque não foi encontrado.

Em depoimento, a mãe da jovem relatou que a filha vivia em situação de rua e que o contato entre elas era esporádico, o que, segundo os investigadores, dificulta a apuração da motivação.

Com a confirmação da morte, o registro foi atualizado para homicídio consumado. A investigação ficará sob responsabilidade do 11º Distrito Policial de Campinas, que segue em busca de informações que ajudem a esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

