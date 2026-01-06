Uma mulher, de 24 anos, morreu após ser atingida por disparos na noite de segunda-feira (5), no Parque Valença II, em Campinas. A informação foi confirmada após o óbito ser constatado na unidade hospitalar para onde ela havia sido transferida depois do atendimento inicial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso ocorreu por volta das 23h, na Rua João Correa Cézar. Conforme o registro policial, a vítima estava sentada em um banco nas proximidades de uma praça de esportes quando um homem chegou ao local em um Chevrolet Celta preto, parou o veículo e efetuou os disparos. Em seguida, ele deixou a área.

A jovem chegou a ser socorrida por pessoas que estavam próximas e foi levada ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Durante o atendimento, apresentou uma parada cardíaca, foi estabilizada pela equipe médica e, posteriormente, transferida ao Hospital da PUC-Campinas. Apesar dos esforços, ela não resistiu aos ferimentos.