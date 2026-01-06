O Instituto Agronômico confirmou a morte do pesquisador aposentado Luiz D’Artagnan de Almeida, ocorrida em 2 de janeiro de 2026. Referência na pesquisa agropecuária, ele ficou nacionalmente reconhecido por conduzir o processo de avaliação e difusão do feijão carioca, variedade que se tornou símbolo da alimentação brasileira.

D’Artagnan ingressou no Instituto em 1967, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde construiu toda a sua trajetória profissional até a aposentadoria, em 2002. Ao longo de décadas de atuação, integrou a antiga Seção de Leguminosas, participando de estudos que impactaram diretamente a produção agrícola e o consumo de alimentos no país.

A história do feijão carioca dentro do IAC começou ainda antes de sua entrada formal no Instituto. Em 1966, o engenheiro agrônomo Waldimir Coronado Antunes, então chefe da Casa de Agricultura da CATI, encaminhou ao IAC amostras de um feijão de grãos listrados. O material passou por análises técnicas conduzidas por D’Artagnan, ao lado dos pesquisadores Shiro Miyasaka e Hermógenes Freitas Leitão Filho, responsáveis pelas primeiras avaliações agronômicas e culinárias da cultivar.