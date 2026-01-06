06 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NOS PALCOS

Contrabando Orquestra estreia em Campinas com misto de ritmos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Formação inédita de nove músicos se apresenta pela primeira vez nesta sexta, em Barão Geraldo, mesclando sopros, eletrônicos e percussão.
Formação inédita de nove músicos se apresenta pela primeira vez nesta sexta, em Barão Geraldo, mesclando sopros, eletrônicos e percussão.

Uma nova formação musical sobe ao palco pela primeira vez para marcar 2026 com uma proposta sonora ousada e autoral. A Contrabando Orquestra faz sua estreia nesta sexta-feira (9), às 20h, no Rudras Gastronomia, em Barão Geraldo. O grupo reúne nove músicos experientes do interior paulista, unidos pela proposta de inovar o cenário artístico nacional.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A concepção da orquestra dialoga com o Movimento Antropofágico, ao reelaborar influências culturais diversas para construir uma identidade musical brasileira original. No palco, essa filosofia se traduz em uma fusão orgânica de ritmos como Afrobeat, jazz dos Bálcãs e rock, combinados com a base de samba, ijexá, forró e afoxé.

O som da Contrabando Orquestra é construído a partir de uma formação ampla, que inclui instrumentos de sopro — trompete, trombone, saxofones tenor e barítono, flugelhorn — além de cordas elétricas (guitarra e baixo), teclados e percussão. A proposta musical transita entre canções poéticas, que abordam temas ligados às matrizes africanas, e músicas instrumentais, criando uma experiência sonora plural e contemporânea.

Comentários

Comentários