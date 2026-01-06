Uma nova formação musical sobe ao palco pela primeira vez para marcar 2026 com uma proposta sonora ousada e autoral. A Contrabando Orquestra faz sua estreia nesta sexta-feira (9), às 20h, no Rudras Gastronomia, em Barão Geraldo. O grupo reúne nove músicos experientes do interior paulista, unidos pela proposta de inovar o cenário artístico nacional.
A concepção da orquestra dialoga com o Movimento Antropofágico, ao reelaborar influências culturais diversas para construir uma identidade musical brasileira original. No palco, essa filosofia se traduz em uma fusão orgânica de ritmos como Afrobeat, jazz dos Bálcãs e rock, combinados com a base de samba, ijexá, forró e afoxé.
O som da Contrabando Orquestra é construído a partir de uma formação ampla, que inclui instrumentos de sopro — trompete, trombone, saxofones tenor e barítono, flugelhorn — além de cordas elétricas (guitarra e baixo), teclados e percussão. A proposta musical transita entre canções poéticas, que abordam temas ligados às matrizes africanas, e músicas instrumentais, criando uma experiência sonora plural e contemporânea.