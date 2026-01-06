06 de janeiro de 2026
EMPREENDEDORISMO

Feira da Mulher Empreendedora tem recadastramento até dia 15

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Atualização cadastral é obrigatória para garantir participação no programa; atendimento ocorre com agendamento prévio.
Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, alerta as participantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora: o prazo para o recadastramento obrigatório termina no dia 15 de janeiro. As empreendedoras que não regularizarem a situação até essa data ficarão impedidas de expor seus produtos durante todo o período de férias.

A medida tem como objetivo atualizar o banco de dados do programa, que busca atender entre 2 mil e 4 mil mulheres em Campinas. Quem perder o prazo só poderá solicitar nova inscrição a partir de março, quando o cadastro será reaberto.

O atendimento está sendo realizado na Casa da Mulher Campineira, localizada na Rua Onze de Agosto, 412, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É obrigatório realizar agendamento prévio pelo WhatsApp (19) 98981-2974, número oficial do Departamento de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres.

No dia do atendimento, a participante deve apresentar: documento de identificação original com foto (RG ou CNH) e comprovante de residência recente.

O Programa Feira da Mulher Empreendedora é uma iniciativa da Prefeitura que oferece espaço organizado para que empreendedoras locais comercializem seus produtos, fortalecendo a geração de renda e o empreendedorismo feminino na cidade.

