A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, alerta as participantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora: o prazo para o recadastramento obrigatório termina no dia 15 de janeiro. As empreendedoras que não regularizarem a situação até essa data ficarão impedidas de expor seus produtos durante todo o período de férias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida tem como objetivo atualizar o banco de dados do programa, que busca atender entre 2 mil e 4 mil mulheres em Campinas. Quem perder o prazo só poderá solicitar nova inscrição a partir de março, quando o cadastro será reaberto.

O atendimento está sendo realizado na Casa da Mulher Campineira, localizada na Rua Onze de Agosto, 412, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É obrigatório realizar agendamento prévio pelo WhatsApp (19) 98981-2974, número oficial do Departamento de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres.