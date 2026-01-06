06 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Avenida no Cambuí terá Zona Azul Digital a partir da segunda

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Medida, solicitada por associações locais, visa aumentar a rotatividade de vagas, facilitar o acesso ao comércio e reforçar a segurança com fiscalização.
Medida, solicitada por associações locais, visa aumentar a rotatividade de vagas, facilitar o acesso ao comércio e reforçar a segurança com fiscalização.

Avenida Coronel Silva Telles, um dos principais corredores comerciais do Cambuí, em Campinas, passará a contar com o sistema de Zona Azul Digital a partir da próxima segunda-feira (12). A medida tem como objetivo organizar o estacionamento, promover a rotatividade de vagas e facilitar o acesso ao comércio e aos serviços da região.

A implantação ocorrerá em um trecho específico, que vai do cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até a Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul). A Emdec está finalizando, ao longo desta semana, a sinalização horizontal e vertical no local.

Como vai funcionar

  • Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h.
  • Tempo máximo: 2 horas por veículo.
  • Valor: R$ 4 em dias úteis e R$ 2 aos sábados.
  • Isenções e vagas especiais: permanecem as vagas rápidas (15 minutos), carga e descarga, exclusivas para idosos e PCD, bolsões para motos e pontos de táxi. As vagas exclusivas não são isentas de pagamento e devem ser utilizadas apenas por quem possui a credencial adequada.

