A Avenida Coronel Silva Telles, um dos principais corredores comerciais do Cambuí, em Campinas, passará a contar com o sistema de Zona Azul Digital a partir da próxima segunda-feira (12). A medida tem como objetivo organizar o estacionamento, promover a rotatividade de vagas e facilitar o acesso ao comércio e aos serviços da região.
A implantação ocorrerá em um trecho específico, que vai do cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até a Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul). A Emdec está finalizando, ao longo desta semana, a sinalização horizontal e vertical no local.
Como vai funcionar
- Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h.
- Tempo máximo: 2 horas por veículo.
- Valor: R$ 4 em dias úteis e R$ 2 aos sábados.
- Isenções e vagas especiais: permanecem as vagas rápidas (15 minutos), carga e descarga, exclusivas para idosos e PCD, bolsões para motos e pontos de táxi. As vagas exclusivas não são isentas de pagamento e devem ser utilizadas apenas por quem possui a credencial adequada.