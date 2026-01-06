A Avenida Coronel Silva Telles, um dos principais corredores comerciais do Cambuí, em Campinas, passará a contar com o sistema de Zona Azul Digital a partir da próxima segunda-feira (12). A medida tem como objetivo organizar o estacionamento, promover a rotatividade de vagas e facilitar o acesso ao comércio e aos serviços da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A implantação ocorrerá em um trecho específico, que vai do cruzamento com a Avenida Júlio de Mesquita até a Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul). A Emdec está finalizando, ao longo desta semana, a sinalização horizontal e vertical no local.

Como vai funcionar