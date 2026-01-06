Um comerciante de 36 anos foi morto a tiros dentro da própria lanchonete na noite de domingo (4), em Mogi Mirim. O crime foi registrado pela polícia como latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima foi identificada como Guilherme Augusto Pereira. O ataque ocorreu por volta das 22h30, na Rua João Baron, no bairro Vila Dias.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o suspeito tentou roubar uma corrente de ouro da vítima. Após uma abordagem rápida, o criminoso efetuou vários disparos contra Guilherme, que trabalhava no local no momento do assalto. O autor também roubou a corrente de uma mulher que estava no estabelecimento.

Gravemente ferido, o comerciante foi levado por familiares à Santa Casa de Mogi Mirim, mas não resistiu e chegou sem vida à unidade de saúde.