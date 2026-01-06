Uma denúncia anônima levou à apreensão de uma grande quantidade de drogas na noite desta segunda-feira (5), na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Campinas. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 1º Baep foi acionada para averiguar a informação de que um veículo estaria transportando entorpecentes.

Durante o patrulhamento pela rodovia, os policiais abordaram um Volkswagen Tiguan preto. No interior do carro estava um casal, um homem e uma mulher. Após a busca veicular, os militares localizaram e apreenderam 10 tijolos de maconha, que estavam no banco traseiro do automóvel.

Os dois ocupantes do veículo foram conduzidos à Itupeva, onde o caso foi registrado na delegacia de polícia. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.