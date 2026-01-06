06 de janeiro de 2026
RECUPERADO

Polícia recupera carro furtado há quase um ano e prende suspeito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Carro furtado em Campinas foi localizado em Hortolândia após alerta do sistema de monitoramento.
Carro furtado em Campinas foi localizado em Hortolândia após alerta do sistema de monitoramento.

Uma ação de rotina da polícia em Hortolândia resultou na recuperação de um carro furtado há quase um ano e na prisão de um homem pelos crimes de receptação e adulteração de identificação veicular. O caso teve início quando uma equipe, durante patrulhamento, recebeu um alerta do sistema de monitoramento indicando que um veículo apresentava indícios de adulteração.

O automóvel foi localizado parado em um semáforo da Avenida Emancipação, no bairro Santa Clara do Lago, e os ocupantes foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas a vistoria no interior do veículo revelou R$ 1.159 em dinheiro, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a checagem, os policiais constataram que os números do chassi e do motor, além das etiquetas de identificação, apresentavam claros sinais de adulteração. A consulta aos sistemas confirmou que o carro havia sido furtado em Campinas, no mês de fevereiro de 2025.

Diante das evidências, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de plantão. Após os procedimentos, um dos indivíduos foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de identificação veicular, enquanto a outra ocupante do carro foi liberada.

