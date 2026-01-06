Uma ação de rotina da polícia em Hortolândia resultou na recuperação de um carro furtado há quase um ano e na prisão de um homem pelos crimes de receptação e adulteração de identificação veicular. O caso teve início quando uma equipe, durante patrulhamento, recebeu um alerta do sistema de monitoramento indicando que um veículo apresentava indícios de adulteração.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O automóvel foi localizado parado em um semáforo da Avenida Emancipação, no bairro Santa Clara do Lago, e os ocupantes foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas a vistoria no interior do veículo revelou R$ 1.159 em dinheiro, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
Durante a checagem, os policiais constataram que os números do chassi e do motor, além das etiquetas de identificação, apresentavam claros sinais de adulteração. A consulta aos sistemas confirmou que o carro havia sido furtado em Campinas, no mês de fevereiro de 2025.
Diante das evidências, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de plantão. Após os procedimentos, um dos indivíduos foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de identificação veicular, enquanto a outra ocupante do carro foi liberada.