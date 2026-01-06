Uma ação de rotina da polícia em Hortolândia resultou na recuperação de um carro furtado há quase um ano e na prisão de um homem pelos crimes de receptação e adulteração de identificação veicular. O caso teve início quando uma equipe, durante patrulhamento, recebeu um alerta do sistema de monitoramento indicando que um veículo apresentava indícios de adulteração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O automóvel foi localizado parado em um semáforo da Avenida Emancipação, no bairro Santa Clara do Lago, e os ocupantes foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, mas a vistoria no interior do veículo revelou R$ 1.159 em dinheiro, dois aparelhos celulares e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Durante a checagem, os policiais constataram que os números do chassi e do motor, além das etiquetas de identificação, apresentavam claros sinais de adulteração. A consulta aos sistemas confirmou que o carro havia sido furtado em Campinas, no mês de fevereiro de 2025.