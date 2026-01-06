06 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA URBANA

Vizinho é detido após esfaquear mulher que tentava apartar briga

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Mulher ficou ferida ao tentar intervir em briga entre vizinhos após colisão de veículos.
Um homem foi preso pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) após esfaquear uma vizinha na Rua Professor Joaquim Pedroso, em Cosmópolis. De acordo com os agentes, a vítima, uma mulher, foi atingida na mão direita ao tentar intervir em uma briga entre o marido e o agressor. A discussão teria começado após uma colisão entre os veículos dos dois vizinhos.

Em meio à confusão, o agressor tentou atingir as costas do vizinho com uma facada. Foi nesse momento que a mulher interveio e acabou sendo golpeada. Ela precisou de atendimento médico, recebendo pontos internos e externos devido ao ferimento.

Após o ataque, o homem fugiu para um bar nas proximidades, onde foi localizado e detido pela Romu. No momento da prisão, ele não estava mais com a faca, mas informou aos agentes que a arma havia sido deixada dentro do estabelecimento.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Após serem ouvidos, foram liberados.

