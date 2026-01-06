Um homem foi preso pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) após esfaquear uma vizinha na Rua Professor Joaquim Pedroso, em Cosmópolis. De acordo com os agentes, a vítima, uma mulher, foi atingida na mão direita ao tentar intervir em uma briga entre o marido e o agressor. A discussão teria começado após uma colisão entre os veículos dos dois vizinhos.

Em meio à confusão, o agressor tentou atingir as costas do vizinho com uma facada. Foi nesse momento que a mulher interveio e acabou sendo golpeada. Ela precisou de atendimento médico, recebendo pontos internos e externos devido ao ferimento.

Após o ataque, o homem fugiu para um bar nas proximidades, onde foi localizado e detido pela Romu. No momento da prisão, ele não estava mais com a faca, mas informou aos agentes que a arma havia sido deixada dentro do estabelecimento.